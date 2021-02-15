【楽天セール】最大50％ポイント還元！2万円台のHUAWEIスマートウォッチや1本69円・のむヨーグルト110ml・15本セットなどがお買い得に！

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。
本日2021年2月15日（月）は、ポイント還元30%・2万円台のHUAWEIのスマートウォッチや30％還元&税込み1本69円・のむヨーグルト110ml・15本セットなど、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。
さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も2月16日（火）2:00まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。
なお、以下の表示価格は2021年2月15日（月）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
17,980円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Logicool G ゲーミングヘッドセット 有線 G633s 7.1ch Dolby 3.5mm usb LIGHTSYNC ノイズキャンセリング 単一性 折り畳み式マイク PC/PS5/PS4/Switch/Xbox/スマホ 国内正規品 2年間無償保証
17,270円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Logicool G ゲーミングキーボード 有線 G910r タクタイル メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB パームレスト G910 Spectrum 国内正規品 2年間無償保証
23,650円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Logicool G ゲーミングマウス 有線 G403h HEROセンサー エルゴノミクスLIGHTSYNC RGB 6個プログラムボタン 国内正規品 2年間無償保証
9,570円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
ブルーエア 空気清浄機 Blue Pure 411GR プレフィルター合計3枚 楽天スーパーDEALショップオリジナルセット
19,800円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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25,080円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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1,296円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、16日（火）9:59まで
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Source: 楽天市場