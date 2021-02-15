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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！2万円台のHUAWEIスマートウォッチや1本69円・のむヨーグルト110ml・15本セットなどがお買い得に！

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      【楽天セール】最大50％ポイント還元！2万円台のHUAWEIスマートウォッチや1本69円・のむヨーグルト110ml・15本セットなどがお買い得に！
      Image: Shutterstock


      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

      本日2021年2月15日（月）は、ポイント還元30%・2万円台のHUAWEIのスマートウォッチや30％還元&税込み1本69円・のむヨーグルト110ml・15本セットなど、お得な商品が多数登場しています。毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

      さらに、現在複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣も2月16日（火）2:00まで開催中。この買い回りキャンペーンにもエントリーすると、よりお得に購入できます。

      なお、以下の表示価格は2021年2月15日（月）17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。


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      Source: 楽天市場

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