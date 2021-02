RAZERから極彩色に光る｢ラップトップ・スタンド｣。USB-CやHDMIポートでデュアルモニターのハブになる

ガチなノートPCゲーマーはこのスタンドで決まり!

ゲーミングPCと周辺機器でお馴染みRAZER(レイザー)から、ノートPCを斜めに立て掛けられ、極彩色に光るスタンド「LAPTOP STAND CHROMA V2」が登場します。

これはUSB-CとUSB-Aポートをふたつずつ、それとHDMIポートをひとつ有しており、併用すれば最大2台のQHDモニター、または1台の5Kモニターへと映像を出力することができます。

Elevate your organization game with the Razer Laptop Stand Chroma V2. A perfect fusion of versatility and style, the stand packs a 4-port USB-hub, USB-C passthrough charging, and a blaze of RGB glory: https://t.co/VXgpy8mugYpic.twitter.com/i0OIjJwmSB