極彩色に妖しく光る！ RAZERのThunderbolt 4を4ポート搭載したドッキングステーション

90W出力のパススルーに対応、MacBook Pro 16でも使える！
ゲーミングPCおよび周辺機器を作るRAZER（レイザー）から、10ポートを備えそのうち4つがThunderbolt 4に対応した、ドッキングステーション｢Thunderbolt™ 4 Dock Chroma｣がリリースされます。
Meet the Razer Thunderbolt™ 4 Dock Chroma, a sleek customizable hub for Windows & MacOS 11. Reach a new level of connectivity with its 10 lightning-fast ports of different formats, 4K/8K video output options, and Thunderbolt™ 3 backwards compatibility. https://t.co/ae0pbXXAvlpic.twitter.com/yyydIhHFrA— R Λ Z Ξ R (@Razer) February 5, 2021
その他のポートは、USB-A 3.2 Gen 2が3口、ギガビットイーサネット、UHS-II対応SDカードリーダー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポートがあります。またディスプレイ出力は最大2台の4K (60Hz) か1台の8K (30Hz)が可能で、給電しながら接続デバイスを充電できる最大90Wのパススルー充電もできるようになっています。
アンダーグロー式で底面が光る
ゲーミングPCの周辺機器なので底面が極彩色に光りますし、｢RAZER CHROMA™ RGB｣に対応しているので、｢Razer Synapse｣を使って接続機器の光り方を操作・同期できます。
Macでも使える
たとえRAZERのゲーミングPCを持っておらずとも、Thunderbolt 3ポートを持つWindows 10使用PCや、M1プロセッサー搭載のMacシステム、またはMacOS 11.1 Big Sur以降がインストールされたThunderbolt 3 ポート搭載のMacシステムで使えます。
RAZERユーザーじゃなくても、1点だけ光るゲーミング機器があっても粋かもしれません。Thunderbolt 4が使えて、デスク周りを1,680万色に妖しく光らせたいなら、このドッキングステーションで決まりでしょうね。
｢Thunderbolt™ 4 Dock Chroma｣は、4万8980円というなかなかのお値段。リッチなゲーマー、もしくはRAZERマニアの方々はこのデバイスを追加して、極楽浄土のようなデスク周りを構築しちゃいましょう。