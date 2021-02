極彩色に妖しく光る！ RAZERのThunderbolt 4を4ポート搭載したドッキングステーション

90W出力のパススルーに対応、MacBook Pro 16でも使える!

ゲーミングPCおよび周辺機器を作るRAZER(レイザー)から、10ポートを備えそのうち4つがThunderbolt 4に対応した、ドッキングステーション「Thunderbolt™ 4 Dock Chroma」がリリースされます。

Meet the Razer Thunderbolt™ 4 Dock Chroma, a sleek customizable hub for Windows & MacOS 11. Reach a new level of connectivity with its 10 lightning-fast ports of different formats, 4K/8K video output options, and Thunderbolt™ 3 backwards compatibility. https://t.co/ae0pbXXAvlpic.twitter.com/yyydIhHFrA