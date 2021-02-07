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      極彩色に妖しく光る！ RAZERのThunderbolt 4を4ポート搭載したドッキングステーション

      • author 岡本玄介
      極彩色に妖しく光る！ RAZERのThunderbolt 4を4ポート搭載したドッキングステーション
      Image: RAZER

      90W出力のパススルーに対応、MacBook Pro 16でも使える！

      ゲーミングPCおよび周辺機器を作るRAZER（レイザー）から、10ポートを備えそのうち4つがThunderbolt 4に対応した、ドッキングステーション｢Thunderbolt™ 4 Dock Chroma｣がリリースされます。

      その他のポートは、USB-A 3.2 Gen 2が3口、ギガビットイーサネット、UHS-II対応SDカードリーダー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポートがあります。またディスプレイ出力は最大2台の4K (60Hz) か1台の8K (30Hz)が可能で、給電しながら接続デバイスを充電できる最大90Wのパススルー充電もできるようになっています。

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      Image: RAZER

      アンダーグロー式で底面が光る

      ゲーミングPCの周辺機器なので底面極彩色に光りますし、｢RAZER CHROMA™ RGB｣に対応しているので、｢Razer Synapse｣を使って接続機器の光り方を操作・同期できます。

      Macでも使える

      たとえRAZERのゲーミングPCを持っておらずとも、Thunderbolt 3ポートを持つWindows 10使用PCや、M1プロセッサー搭載のMacシステム、またはMacOS 11.1 Big Sur以降がインストールされたThunderbolt 3 ポート搭載のMacシステムで使えます。

      RAZERユーザーじゃなくても、1点だけ光るゲーミング機器があっても粋かもしれません。Thunderbolt 4が使えて、デスク周りを1,680万色に妖しく光らせたいなら、このドッキングステーションで決まりでしょうね。

      ｢Thunderbolt™ 4 Dock Chroma｣は、4万8980円というなかなかのお値段。リッチなゲーマー、もしくはRAZERマニアの方々はこのデバイスを追加して、極楽浄土のようなデスク周りを構築しちゃいましょう。

      Source: Twitter via RAZER

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