iOS 14.5ベータでYouTubeのPinP機能が復活してる！

ぜひ正式版でも…。

iOS 14では動画を小さなウィンドウで再生するピクチャ・イン・ピクチャ(PinP)機能が搭載されていますが、肝心のYouTubeでは現在は(プレミア会員によるブラウザ再生を除き)この機能が使えません。しかしiOS 14.5のベータ版では、YouTubeでもブラウザ経由でPinP機能が使えるじゃありませんか!

In the latest iOS 14.5 beta, Picture in Picture mode is working again on YouTube’s website, in not just Safari, but in every browser I have on my iPhone. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pP8cRsO3xU