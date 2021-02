車輪を折りたたんでラクに持ち運べる未来の車椅子。飛行機の荷物棚にも入る

このタイヤ、折りたたみ傘みたい。

車輪をアメフトのボールのように折りたたんで、座面をかぶせてコンパクトに持ち運べる車椅子「Revolve Air」が作られました。

従来型は左右から押し潰すように平たくするだけでしたが、これだと座面をたたまずタイヤが縮むので、手持ちで運べるだけでなく自動車の座席に置いても、飛行機の荷物棚にも余裕で収納できちゃいます。

たたんだときには60%以下の小ささになるのだそうです。実際に動画でその様子を見てみましょう。

I am glad to introduce you the project I personally Invented, designed and prototyped in my 37mq studio in Munich. It took countless hours of work and refinement, but I am happy to share with you the new website!Revolve Air: the wheelchair in a new formhttps://t.co/7biDvHhn4Opic.twitter.com/kEM1WrpPSc