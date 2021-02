SamsungもARメガネを開発中？ 分厚いレンズのメガネ動画が2本立てでリーク

そろそろ参戦か?

ARスマートグラスを作ってるのはApple(アップル)やFacebook(フェイスブック)だけじゃないみたいです。先週末、Twitterアカウント@WalkingCat氏がSamsung(サムスン)のものとする2本の動画を公開しました。動画のひとつには「Glasses Lite」なるARメガネが映っていて、もうひとつは「次世代ウェアラブルコンピューティング」と題してやはりARグラスのある未来を描いています。

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb