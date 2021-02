テスラの新型Model S/X、なんとシフト操作はクルマ自身が自動判断

あるいはディスプレイ操作。

クルマってここまで進化したんですね。先日TESLA(テスラ)が発表した新型Model SとModel Xでは、シフト操作が自動で行われることが明らかになっています。

新型Model S/Xでは特徴的な四角いハンドルが採用された一方、そこに方向指示器のレバーやシフトレバーは存在しません。それではどうやって新型Model S/Xを運転するのでしょう?

No gear shifter



No turn signals



No problem pic.twitter.com/7rNRCalSCP