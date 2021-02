GameStop株急騰はなぜ起こった？ 3分解説＆扇動した赤ハチマキ男の正体

経済紙に占い玉エイトボールが登場。

どんなにボロ株とバカにされても絶対上がると信じてGameStop株(GME)で粘り抜き、赤ハチマキのネット実況ライブで空前の爆上がりを盛り上げたReddit投資フォーラムの名物男DeepFuckingValue。

ずっとその正体は謎に包まれたままでしたが、ついに「Roaring Kitty」チャンネルのユーチューバーKeith Gillさん(34)であることがわかり、Wall Street Journalが初インタビューを断行しているんですけど、Jillさんがライブ配信で視聴者と株の値動きを占うエイトボールも写真入りで大まじめに紹介していて、株式市場が未知の領域に入った感ハンパない!です。

週明けにはガクン、ガクンと連日下落してピーク時の3分の1くらいの価格になってしまったGameStop株ですが、1月末には年初来1,600%上昇を記録しました。「まさかこんなことになるとは夢にも思っていなかった」とGillさんはまだ興奮冷めやらぬ様子ですよ。

どんなに企業が経営改善努力をしても、下がるほうに賭けているヘッジファンドは空売りをやめず、むしろムキになって積み上げて、株価が下がるよう圧力をかけたりしますけど、年末年始のGameStopで起こったのは正にこれでした。

空売りというのは、下がりそうな株を借りてすぐ売って、株価が下がったタイミングを見計らって買い戻して期日までに返却し、差額をせしめる取り引きのこと。借りている間は利息も払わなければならないので、予想に反して株が上がると大ピンチでありまして、借りたときより高い株価で買い戻さなければならなくなって大損こくのが怖いところです。

上の動画では株をりんごに置き換えてこう説明していますよ(2:18~)。

以上が株式用語でいうところの「りんごの空売り」です。気をつけなければならないのは次の2点。

たとえばAさんがA証券にりんごを返すときに、BさんがB証券から借りたりんごを代わりに返すと、A証券もB証券もりんごを1個ずつ保有しているはずなのに、市場にはりんごが1個しかない状況が生まれます。GameStopの場合、ずっとコロナのロックダウンで全店営業停止が続いているので、圧倒的大多数の人が「ビデオレンタルのブロックバスターのように傾く」と予想して空売りに走っていましたし、1株4ドルを切る低迷っぷりだったのです。

ところが昨年8月からオンラインのペットフード販売大手会社Chewyの共同創業者が突如GameStop株を買いまくって大株主になり、今年1月にはChewy経営陣2人を引き連れて役員として参加、ネットに精通する役員が一気に3人増えます。さらに新型XboxとPS5のダブルリリース、Xboxのデジタル販売売上シェアといった明るいニュースが入ってきて、「なんだいなんだい、落ち目かと思ったらターンアラウンドっぽい雲行きではないの、ええ~~~!?!?」という動揺が広まります。

でも焦れば焦るほどヘッジファンドは「俺たちプロの読みにハズレはない」とばかりに空売りに走って、株価を抑え込みにかかります。特に3名の新役員就任が発表になった1月11日はひどかった…。表を見ると素人のわれわれでもわかるんですが、株価急騰を抑える空売り(Short)ポジションが400万件超えちゃってるんですね。

こうして発行済み株式数6,975万株に対し、空売り株数が7,100万株に到達。インサイダーの持ち株、大手機関投資家の持ち株は売りに出されないので、それを引いたら発行済みの2,000万~3,000万株に対し空売り7,100万株といういびつな比率。明らかに需要に対し、供給が足りていません。

そこに目をつけたのが、Reddit投資フォーラム「r/WallStreetBets」です。みんなで買い占めたらますます供給が減って株の急騰が起きるんじゃね?というカラクリに気づき、「サルでもわかるショートスクイーズ」をみんな一夜漬けで読んで小口個人投資家が束になって買ったら、狙い通り株価が月面にテイクオフ。メルビンキャピタル(以下のパロディで悪役にさせられている)は1月単月で運用資産の53%を失ってしまったのでした。

この現象は「ウォール街瓦解」「未曽有のショートスクイーズ」と世界を驚嘆させ、政府と議会が動き、Reddit利用者に人気の株投資アプリのロビンフッド(Robinhood)が取り引き数を制限。「売れるけど買えないってどういうことよ!?!?」とストアの評価が星ひとつになりつつも、金曜に100万ダウンロードの過去最高を記録。日曜にはイーロン・マスクがClubhouseの音声ライブ配信でロビンフッドCEOに直接、「どういうことよ!?!?」と聞いて、「準備金の要件を満たすまでの仮措置」という回答を引き出し、Clubhouseアクセス過去最高を記録。いろんな「過去最高」が生まれています。

一連の天変地異の影の火付け役として急浮上のDeepFuckingValueことGillさんは、投資管理画面を公開してバズを盛り上げる独特のスタイルを最初に広めた人です。2019年9月から「GME YOLO update(今月のゲームストップ株)」というタイトルで毎月成績を投資フォーラムに報告していました。

