ゲーム好きのイーロン・マスクにXbox中の人が反応。『Halo』とTeslaのコラボ来るか？

このコラボは実現してほしい!

まだ発売に至っていないTesla(テスラ)のCybertruckですが、もしかしたらXboxのゲーム『Halo』とコラボするかもしれない可能性が突如浮上しました。それはゲーム好きのイーロンとフォロワーとのやり取りが転じて、Xbox中の人の目に止まったことが発端です。

それは1月29日のこと。Twitterでイーロン・マスクに「PC用ではなく家庭用ゲーム機で遊んだことはある? もしそうならどれがお気に入り?」と尋ねたフォロワーに対して、イーロンが「『Halo』だけだよ」と答えるというやり取りがありました。

それを見たのが、Microsoft(マイクロソフト)でXboxのマーケティング部統括マネージャーを務めるアーロン・グリーンバーグ氏。彼は「どこかの時点でTeslaと『Halo』とのコラボが起こる予感がするよね!?」とリツイートする運びとなりました。

To be clear this would be a dream collab for me and many fans I know. So if you like the idea, speak up and maybe something in the future could happen, who knows!?