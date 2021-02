メルセデスを手に入れるチャンス！ F1チームとコラボした渋すぎる電動キックボードが発売

こんなのカッコよすぎです!

いつかはメルセデス・ベンツに…なんて夢は、そう簡単にはかないません。ところが、10万円ぽっきりで手軽にメルセデスを乗りこなし、持ち運べる時代がやってきてしまいましたよ~。

このほどduPont REGISTRYは、「Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition」をオフィシャルでうたった電動キックボード「Mi Electric Scooter Pro 2」が、Xiaomi(シャオミ)から発売されたことを明らかにしました。Mi Electric Scooter Pro 2は、すでに昨年7月より販売されてきましたが、今回F1チームのMercedes-AMG Petronasとのコラボが実現。有名な「The Best or Nothing」というダイムラーのブランドメッセージと、おなじみのメルセデスロゴのくっきりデザインされたフレームが光ります。

スマホと連動できて走行性能もUP!

Xiaomiから出されるだけあって、スマホとも連動管理できるLCDスクリーンのコントロールパネルを標準装備。走行スピードやモードのチェック、ヘッドライトの点灯操作などを走りながらスムーズに進められます。さらに、オリジナルのMi Electric Scooter Pro 2より走行性能が改善されて最高時速が25kmとなり、フル充電で45kmの連続走行が可能とされていますね。最大勾配20%の激坂でも、パワフルモードでラクラク上れるんだとか。

なによりも特別仕様ながら、販売価格が799ユーロ(約10万1500円)に抑えられているのが、最大のアピールポイントでしょう。このところ日本でも話題になることが多いXiaomiのラインナップは、コストパフォーマンスが優れていますしね。日本では公道走行の問題などがあって、なかなか電動キックボードが爆発的に普及するにはいたっていませんが、こんなメルセデスのステキなモデルを乗りこなせるようになったら、一気にブームがやってくるかも…。