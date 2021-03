Clubhouseがより安心に クリエーター向けプログラムも開始

安心第一ですよ。

一瞬でブームが去った感もある音声チャットサービスのClubhouse(クラブハウス)ですが、新たに連絡帳への非アクセス化やクリエーター向けプログラムの開始という動きが伝えられています。

Clubhouse no longer requires contacts access for sending invites in the latest update!



You can now directly enter the number, or use the iOS contact picker (which doesn’t require contacts access) to send invite



Glad to see these privacy improvements! pic.twitter.com/RYdQkjXU7R