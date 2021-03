4輪車から垂直離着陸機にトランスフォーム！ 未来的な緊急車両のコンセプトデザイン、もうできてます

早く大空を舞う姿が見たい!

新型コロナウイルスにかかった患者を移送するため、フランスにある3Dデザインとソフトウェア工学のDassault Systèmes(ダッソー・システムズ)が、4輪車からクワッドコプターにトランスフォームするeVTOL(垂直離着陸機)「E-Way Rescue Roadster」を考案しました。

一見すると、スキューバダイビングのフルフェイスマスクのような機体に、エアレスタイヤが特徴的な未来カーって感じですが、車体の脇にはプロペラを支えるアームが格納されており、飛行時に前後左右に広がるよう設計されています。

Asking questions and providing answers driven by empathy can only lead to such innovative #design. What do you think of Tony Parez-Edo Martin's E-Way Rescue Roadster? He designed it to help #health professionals move around quicker. More here: https://t.co/H2GOuVmW96pic.twitter.com/edzti1WQ0F