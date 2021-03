米・郵政公社の新しいクルマ、デザインに賛否両論

アメリカ郵政公社(USPS)は先日行なった記者会見で、2023年に導入予定の次世代型配達車両の製造を、ウィスコンシン州を拠点とするOshkosh Defense(オシュコシュ・ディフェンス)社に4億8200万ドル(約513億7000万円)で発注したと発表しました。しかし、配達トラックの新デザインは好き嫌いが分かれると言わざるを得ないようなもので、SNS上では気に入っている人もいれば、まるでピエロのクルマのようだと思う人もいる状況です。

Car and Driverマガジンが指摘するように、USPSの配達車両は1994年から変わっていません。ですから、2020年代のデザイン刷新が大胆なものになるのもうなずけます。そして次世代配達車両(NGDV)はまさに大胆なデザインだったため、各所から強い反応があった模様。

PoliticoのSam Mintzレポーターが新デザインについてツイートした後、Twitter上では大胆な刷新に批判が集まりました。

This is the new next-gen USPS delivery vehicle coming to your neighborhood by 2023 pic.twitter.com/WkEd3VkHkU