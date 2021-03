落ちたサイト360万件。欧州最大のデータセンター炎上、データが空のクラウドに...

銀行も政府も報道機関もダウン。

その数350万サイト。FR.ドメインの2%ですってよ!

3月10日未明、フランス東部ストラスブールにある欧州最大のデータセンターで火災が発生し、OVHクラウド(OVHcloud)が運用するデータセンター4棟のうちSBG-2と呼ばれるビル(動画下)が全焼し、SBG-1も一部焼失。ここにデータを保管していたオンライン人気サバイバルゲーム『Rust』などの非常に広い範囲でサイトが落ちたり、サービスが使えなくなるなどの障害が起きています。

OVHは1999年にOctave Klaba会長が創業したフランス随一のユニコーン。EUでは米国企業のAmazon、Google、Microsoftに機密データを保管することに不安を感じる政府や法人も多いんですけど、そうしたニーズを吸い上げてドイツテレコムなどから大型契約をとって成長中です。

ホスティングプロバイダとしては欧州最大、世界を見回しても第8位の規模を誇り、ちょうど火災の前々日には「パリ株式市場IPOを検討中」と報じられたばかりでした。実現すればフランスの本年最大のIPOと伝えられていただけに、現地では「なんというタイミング…」と驚きをもって迎えられています。

気になる被害状況と復旧目途については、Klaba会長自らが次のスレッドで逐一報告しています。

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.