もう2021年だけど。Windows 95のIE4にイースター・エッグが見つかったって！

マイクロソフトの開発者はクレジットを隠すのが好き?

昨年、Windows 95に開発者たちのクレジットが流れるアニメが出現するイースター・エッグが発見されましたが、今度は別の方法で、また違ったスタッフロールが現れる隠し要素が見つかりました。

これは、Windows 95のInternet Explorer 4(IE4)にある、「Internet Mail」機能に仕込まれたもの。発掘したのは、暇な時間を見つけては古いソフトウェアをイジくり倒すというAlbacore氏です。まずはどんなものがご覧ください。

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg