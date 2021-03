アメリカにもある｢転売ヤー｣問題、メーカー公式オークションをすれば解決する…のか？

転売問題は日本だけではありません。

かつてのSwitch、PS5等の人気製品が登場すると、必ずと言っていいほど現れるいわゆる「転売ヤー」。アメリカでも、グラフィックカードやゲーム機を買い占めて、高値で転売する転売ヤーが問題になっています。

iD Software の共同設立者であり、ゲームクリエイターであるジョン・D・カーマック氏は、その問題を解決するためのアイデアをTwitterに投稿したことに対して、米GizmodoのJoanna Nelius記者は、反対の意見を展開しています。

may be moving past that for a lot of products. There would be much indignation at reported prices out of the gate, but removing intermediaries should net out better for consumers in the end.