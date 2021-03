Pixel 2以降ならGoogle フォトへの高画質アップデートに心配なし

初代モデルはゴメンね。

ユーザーに衝撃を与えた、Google フォトでの6月1日からの高画質無限アップロードが終了するとの発表。しかし、ご安心ください。Google フォトのプロジェクトマネージャーのRaja Ayygari氏はツイッターにて、「Pixel 2以降からの高画質アップロード(1600万画素以下)は6月1日以降も無料かつ無制限で使えます」と、太鼓判を押しています。

HQ uploads from Pixels 2-5 will continue to be free and unlimited after June 1st. But uploads from other devices, including future Pixels, will count towards your Google account storage