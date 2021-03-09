【楽天スーパーSALE】新車トヨタハイエースやパナソニックのビデオカメラが半額！家電や食品などがお買い得に

こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント｢楽天スーパーセール｣を2021年3月4日（木）20時00分～3月11日（木）1時59分まで開催中。
本日2021年3月9日（火）は、 新車のトヨタハイエースやパナソニックのビデオカメラが半額など、お得な商品が多数登場しています。
さらに、｢ショップ買いまわり｣にエントリーするとポイントが最大10倍になります。ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大44倍のチャンスも。
なお、以下の表示価格は2021年3月9日（火）18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
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58,400円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）23時00分～23時29分まで）
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14,750円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）20時00分～20時59分まで）
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新生活のお買い物をお得に！
また、現在楽天市場では｢新生活 特集 2021｣を開催中！
楽天市場の人気ショップが新生活にぴったりのイチオシ商品を出品しています。｢最大500円OFFクーポン｣も活用してお買い物をしてみてはいかがでしょうか。
Source: 楽天市場