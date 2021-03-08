【楽天スーパーSALE】フィットネスバイクや松阪牛サーロインが半額！家電や食品など多数商品がお買い得に。

こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント｢楽天スーパーセール｣を2021年3月4日（木）20時00分～3月11日（木）1時59分まで開催中。
本日2021年3月8日（月）は、 半額のフィットネスバイクや松坂牛サーロインステーキなど、お得な商品が多数登場しています。
さらに、｢ショップ買いまわり｣にエントリーするとポイントが最大10倍になります。ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大44倍のチャンスも。
なお、以下の表示価格は2021年3月8日（月）16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
半額商品目白押し！お見逃しなく！
渦電流 スピンバイク eX5 エアロ フィットネス バイク HG-EX-5000 無音 静音 トレーニングバイク エアロ バイク ビクスエクササイズバイク エアロフィットネス バイク 【送料無料】【1年保証】
24,900円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）18時00分～18時59分まで）
松阪牛サーロインステーキ（2枚入り）計340g（証明書付き）【送料無料】 / 松坂牛 国産 黒毛和牛 お取り寄せ 通販 お土産 お祝い プレゼント ギフト 母の日 おすすめ /
8,100円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）22時30分～22時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着3名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】エアコン 14畳用 三菱電機 4.0kW 200V 寒冷地エアコン ズバ暖 霧ヶ峰 XDシリーズ 2021年モデル MSZ-XD4021S-W-SET ピュアホワイト MSZ-XD4021S-W-IN + MUZ-XD4021S【KK9N0D18P】【260サイズ】
89,900円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）21時00分～21時29分まで）
【限定1台！新車半額】《新車 スズキ ハスラー 2WD 660 Xターボ 》
806,300円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）21時30分～21時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着3名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】ソニー 55V型 4K液晶テレビ ブラビア X9500Hシリーズ KJ-55X9500H ブラック SONY BRAVIA【KK9N0D18P】【240サイズ】
102,400円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）0時00分～0時59分まで）
【7台限定】【楽天スーパーSALE】NA-F60PB14-T パナソニック 全自動洗濯機6kg ニュアンスブラウン【KK9N0D18P】
27,650円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）14時00分～14時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着3名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】東芝 30L 過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム ER-VD7000-K グランブラック【KK9N0D18P】【160サイズ】
69,900円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）17時00分～17時59分まで）
食洗機 食洗器 工事不要 コンパクト 小型 タンク式 一人暮らし 食器洗い乾燥機 食器洗浄 据置型食洗機 節水 節電 キッチン家電 ホワイト maxzen JDW03BS01 楽天スーパーSALE【KK9N0D18P】
25,400円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）19時00分～19時59分まで）
【15台限定】【セール限定50%OFF】【送料無料 あす楽】 FunLogy サウンドバー FUN LIVE | 5.1ch スピーカー テレビ用スピーカー bluetooth 壁掛け テレビ用 HDMI シアターバー ステレオスピーカー ブルートゥース USB iPhone ワイヤレス pc 高音質
37,400円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）22時30分～22時59分まで）
【※お一人様一台限り】【先着10名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】タニタ デュアルタイプ体組成計 インナースキャンデュアル 体重計 体脂肪計 登録数4人 RD-915L-WH パールホワイト【KK9N0D18P】【80サイズ】
16,390円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）9時00分～9時59分まで）
【楽天スーパーSALE】 ワインセラー 家庭用 おしゃれ 8本 収納 高級モデル 温度調節 ワイン 静音 低振動 日本メーカー製ペルチェ タッチパネル コンパクト 小型 ホワイト ワイン冷蔵庫 静か お酒 保存 保管 BWC-008P(W) PlusQ
6,240円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）23時00分～23時29分まで）
松茸 国産 中つぼみ(半開き) 約230g 2〜8本程度 小さめ まつたけ マツタケ 岡山 SME SSS
17,900円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）21時00分～21時29分まで）
三陸石巻のブランド鰹 金華かつお たたき 三本セット(背節、腹節混合) 鰹のたたき かつおのたたき カツオ お刺身 お中元 お歳暮 母の日 敬老の日 かつおたたき 送料無料 父の日 sos
1,740円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）14時00分～14時59分まで）
鹿児島 南国白くまDXマンゴー詰め合わせ【送料無料】 / 白くま マンゴー 詰め合わせ お取り寄せ 通販 お土産 お祝い プレゼント ギフト 母の日 おすすめ /
2,268円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）15時00分～15時59分まで）
稲庭うどん 送料無料ギフト 化粧箱入り(16人前)|無限堂が贈る稲庭饂飩・素麺は伝統の手綯い製法で職人が1本1本生み出しております。|御歳暮 母の日 冠婚葬祭 お返し ご当地グルメ お取り寄せ 乾麺 防災
2,700円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）16時00分～16時59分まで）
【 楽天スーパーSALE 半額 超目玉 】【個人様購入可能】[取寄] 送料無料 キリン キリン 生茶 555ml PET ×24本 ( 1ケース ) 44025
1,422円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）9時00分～9時59分まで）
［送料無料］コカ・コーラ デコレーションボトル 500mlPET × 1本[トゲ プレゼント ギフト ギャグ トゲトゲコーラ トゲコーラ ルブ〇ン 風 ボンド ドリアン YouTube]
2,987円（50%オフ：セール期間2021年3月8日（月）18時00分～18時59分まで）
VALENTINO (ヴァレンティノ) スパンコールロゴ プルオーバー 長袖 パーカーブランド レディース トップス パーカー プルパーカー 裏毛 秋 冬 コットン スウェット VLLUB3MF06K
53,900円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）10時00分～10時59分まで）
【60分限定セール 半額 3月9日13:00〜13:59】高反発ラテックス LOHATEX マットレス フラットタイプ シングル 100×200×5cm 高反発寝具 おすすめ
25,290円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）13時00分～13時59分まで）
浮く地球儀 直径8.5cmの地球儀 ファンタジーユニバース ゼウス テンヨー
6,600円（50%オフ：セール期間2021年3月9日（火）17時00分～17時59分まで）
新生活のお買い物をお得に！
また、現在楽天市場では｢新生活 特集 2021｣を開催中！
楽天市場の人気ショップが新生活にぴったりのイチオシ商品を出品しています。｢最大500円OFFクーポン｣も活用してお買い物をしてみてはいかがでしょうか。
Source: 楽天市場