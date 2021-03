RAZERがマイクとスピーカー内蔵のスマート眼鏡を作る。極彩色に光らないけどね

アイウェアを再考したRAZERの答えがコレです。

ゲーミングPCや、RGBライトが極彩色に光る周辺機器でお馴染みのRAZER(レイザー)から、スマートグラス「Anzu」が北米で発売されました。これにはブルーライトを35%、紫外線A波とB波を99%カットするレンズを使い、マイクとスピーカー内蔵で音声が低遅延というのがポイントとなっています。

