まずはハードを探さなきゃ。PCエンジンでアルバムをリリースするミュージシャン現る

まずはハードを探してこないと!

なんと2021年にもなって、PCエンジンのヒューカードでアルバムをリリースするミュージシャンが登場しました。『Electronic Lifestyle』は15曲が収録されたアルバムで、ドイツのハンブルグで活動するRemuteがリリースしました。

ヒューカードの見た目は、あたかもシューティングゲームのようなデザインで、裏面には曲名がクレジットされています。

Flipside.By the way: Electronic Lifestyle is only the first of three Remute albums in 2021. ; ) pic.twitter.com/XXbdXI4MX5