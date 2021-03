ツイート前に5秒間、冷静になれます。Twitterが｢送信とりやめ機能｣を検討中か

助かる瞬間はありそう。

Twitterは「送信の取りやめ」機能を検討しているようです。Jane Manchun Wongさんが「Twitterが開発中」というコメント付きで公開した動画では、ツイートの送信済み画面に「Undo(やり直し)」という5秒ほどの間だけ押せるスライダーが確認できます。ここをポチれば、送信したツイートが取りやめられる…はずです。

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0