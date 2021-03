Twitterで｢よくないね｣や顔文字リアクションが検討中みたい

へ、編集機能…

いつも欲しい機能を微妙に外して実装してくる感のあるTwitter(ツイッター)ですが、今回は「よくないね」ボタンや絵文字によるリアクションを検討しているようです。

Per this survey I just took, Twitter is considering adding emoji reaction sets and downvoting. I think either of those might be what forces me off this site. pic.twitter.com/uEgtmrSk7F