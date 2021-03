Starshipがテスト飛行で着陸成功…でも爆発！

だいぶ惜しい感!

SpaceXの大型ロケット・宇宙船「Starship」のプロトタイプの着陸テストがテキサスで行なわれました。Starshipは再使用可能な宇宙船で、地球周回軌道、月、そして火星などへ貨物や人間を運ぶための運送機にしたいというのがSpaceXの考え。SN10という名のこのプロトタイプは高度約10kmまで上昇可能で、その後直立で着地するというもの。これまでのSN8とSN9は着地時に大爆発でしたが、今回はなんと無事に着地!

しかし数分後に突如大爆発...!

もちろん理想的なエンディングではなかったかもしれませんが、今回の直立着地の成功はかなりの進歩です。

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.



Still a great advancement with the landing.



➡️https://t.co/bOsEo1u0u0pic.twitter.com/RiXV6e3u04