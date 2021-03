音楽がぼくらの心を揺さぶるのはなぜ？ 音楽と心の相互作用について聞いてみた

音楽を聴きながら、感極まってふと涙ぐんでしまったこと、ないですか。

実際に泣くとまではいかなくても、泣きたい気持ちになったり、泣きそうになって胸がキュッとしめつけられたり。

僕はよく経験するんですけど、聴いている曲や歌詞が、特に思い出深いわけでもないことが多いんですよね。生まれて初めて聴いた曲に泣かされたりもしますし。突き詰めて考えてみると、たとえばギターの音色や、声の抑揚が感情移入のトリガーになっていることもあります。

ところが、なぜそのギターの音色や声の抑揚がこんなにも僕の心を揺さぶるのかを考えてみても、答えは出てきません。そこで、このテーマを深掘りしている書籍がいくつも存在する中で、そのうち数冊の著者に話を伺ってみました。

さまざまな疑問・質問について識者の意見を仰ぐ「Giz Asks」。今回は音楽と心の相互作用のお話です。

音楽は非日常の世界へいざなってくれる

Elizabeth H. Margulis(プリンストン大学音楽認知研究室ディレクター。『On Repeat: How Music Plays the Mind』著者)

2008年に発表され、もはや古典的となった研究論文で、Patrick JuslinとDaniel Västfjällは音楽が呼び起こす情動的な反応の根底にあるいくつかのメカニズムを提唱しています。 もっとも基本的なレベルでは、大きくて突発的な音が脳幹反射を刺激し、驚きの感情を生み出すと言われています。また、ある音節と特定の物体や状況をペアリングした評価的条件付け(evaluative conditioning)を繰り返し行うと、その音節に連想させる力を与えることもできます。音楽を聴いている人がその表現パターンを内面化することにより感情が伝染することも考えられますし、音楽がイメージ・思考・記憶などを想起させ、それらがきっかけとなって情動的な反応を促すこともあります。さらに、音楽を聴きながら期待していたものが肯定されたり、裏切られたりすることもあります。 これ以外にも、音楽は人々を非日常の世界にいざなう力を持っていると思います。多くの人がそれぞれたいへん心地よいと感じている音の世界に、主観的に没入することができます。音楽を作り、音楽を体験する中で感情が生まれてくるプロセスは、ここですべてを網羅できないほど多岐にわたっているでしょう。

音楽は脳の感情系につながる聴覚的チャンネル

Psyche Loui(ノースイースタン大学准教授。音楽・イメージング・神経ダイナミクス研究室ディレクター)

音楽と脳について研究していますが、特になぜ音楽を聴いているとゾクゾクと身震いするような感覚に襲われるかについて、ずっと関心を抱いてきました。 人によって音楽の受け取り方が違うのは、脳に違いがあるからなのかを調べてみたことがあります。オンラインアンケート上で数百人に質問したところ、音楽を聴くとよくゾクゾク感を味わうという人がいる一方で、まったく経験したことがない人もいることがわかりました。そこで、ゾクゾクする人とそうでない人のグループを募り、研究室へ来てもらいました。どちらのグループも年齢、性別、音楽の教養レベルや人柄がほぼ同等であるよう調整を行なった上で、実験に参加してもらいました。 すると、音楽を聴いてゾクゾクする人は、実際ゾクゾク感を味わっている間は心拍数が上がったり、汗をかきやすくなったりと、生理学的な変化も経験していることがわかりました。さらに、MRI脳画像を比較してみたところ、音楽を聴いてゾクゾクする人たちの脳内では聴覚系と感情系の脳番地を繋いでいるタンパク質の量が多いことがわかったのです。ですから、脳内番地の接続性、特に聴覚系と感情系との間の接続性が高いほど、音楽を聴いてゾクゾクしたり、身震いするようになると考えられます。 ある意味、音楽は脳内の感情を司る部分へとつながる聴覚的なチャンネルです。だからこそ、私たちは好きな人に聴いてもらいたいプレイリストを作ったりして、音楽で感情表現しているのかもしれません。

音楽は共感能力を得るための近道

Daniel Shanahan(オハイオ州立大学音楽理論・認知学准教授)

悲しい気分になるかもしれない音楽を積極的に聴きたいと思うなんて、とても不思議ですよね。でも、どうしてだか分からないまま、私たちの多くはそうしています。 Sandra GarridoとEmery Schubertが2011年に行なった調査では、「悲しみや苦悩を感じさせる音楽を聴くのが好きだ」という発言に同意する、または強く同意すると答えた人が、全体の半数に上ることがわかりました。悲しみと苦悩は人生の大きなテーマではありますが、そこに共感や思いやりという概念を紐づけられるのが個人的に興味深い点です。David HuronとJonna Vuoskoskiargueによれば、悲しい音楽を聴くことは共感につながる──すなわち、悲しい気分にさせる音楽を好んで聴く人は「共感能力」の測定値が高い傾向にあり、より思いやりにあふれていると示唆されるそうです。共感と思いやりは進化論的にもメリットがあるので、私はこの説が大筋正しいのではないかと思っています。今後この研究がどのように発展していくのか、楽しみです。 ノスタルジーに関しては、すでに音楽と「レミネセンス・バンプ(reminiscence bump)」との関係について多くの研究成果が発表されています。レミネセンス・バンプ(直訳すると「記憶のこぶ」)とは、これまでの人生をふりかえってみた時に、ほかの時期よりも思い出される傾向が強い時期(ほとんどの場合は10代)を指しています。変化に富んだ時代は記憶に鮮明に残り、10代の頃はまさに変化が多い時代だからだと言われています。だからこそ、Spotifyの「タイムカプセル」プレイリストはかなりの精度でノスタルジーを誘発するようにできているんですね。ユーザーの年齢と、おおまかな音楽的趣向を調べるのはさほど難しくありませんから、あなたの青春時代にどんな曲が流行っていたのかを調べてプレイリストにまとめておけば、ノスタルジックな反応を引き出せることはほぼ間違いないでしょう。 もうひとつ、音楽には他人との連帯感を強める力もあります。音楽の主たる進化機能は、社会的なつながりを促進し、強めていくことだと個人的には確信しています。たとえば「舞い」、もしくはもっと広義に「儀式」を考えるとき、社会の団結力を強める意味合いがあることがわかります。音楽はその団結力をさらに高めるのです。 2020年3月に新型コロナウイルスの蔓延により世界中がロックダウン体制に入ったときに、多くの人がベランダに出て音楽を共に奏でるという行動を取ったことに驚きの声が上がりましたが、私には自然と納得できることでした。今世界が必要としているのは社交性、人と人とのつながり、そして共感です。音楽はこれらを得るための近道です。

音楽は感情表現を行なうために発達した

Diana Deutsch(カリフォルニア大学サンディエゴ校心理学教授。著書に『Musical Illusions and Phantom Words: How Music and Speech Unlock Mysteries of the Brain』)

音楽を聴きたい、演奏したいという欲求は世界中の文化にみられるものですが、その理由はもう何百年ものあいだ議論の的となってきました。19世紀のダーウィンは、音楽は主に求婚を目的として発展したと考えました。そのすぐ後に続いた哲学者のハーバート・スペンサーは、音楽は愛を奏でるためだけではなくもっと広く、喜び、勝利、嘆きや怒りなどの感情表現を行うために発達したと考えました。つい最近ハーバード大学で行われた研究では、特定の文化に依存することなく、ダンスの歌、子守唄、ラブソングなど、音楽の種類によってさまざまな役割があることが示されました。ですから、音楽はいろいろな役割を果たしていて、いろいろな気分を醸し出すことができると考えられます。喜び、愛、怒り、他者との連帯感などは、ほんの一例にすぎません。 では、どのような音楽が成功例なのかというと、まず大前提として私たちが聴きたくなるものでなければなりません。さらに、繰り返して何度も聴きたくなるような音楽にはどのような要素があるのでしょうか? 1920年代にアーヴィング・バーリンが必ずヒットするポピュラーソングの作り方を提唱しましたが、それは以下のようなルールでした。まず、単純さが大事で、さらに親しみを感じさせる要素が不可欠だとバーリンは説きました。いわく、「まったく新しいメロディーなど存在しない」そうで、ヒットメーカーは「古い曲のフレーズを新しい方法でつなげて、あたかも新しい曲であるかのように聴かせること」に長けていると分析していました。バーリンのアドバイスはかなり効果的だったようですよ。 それと、俗に言う「頭にくっついて離れない曲」は、同じフレーズを何回もリピートしているのが特徴です。同じフレーズを繰り返すことにより、そのフレーズが頭の中から離れなくなってしまうのです。さらに、一般的にはどこかで聴いたことのあるような曲であればあるほど、その曲をまた聴きたくなってしまうそうです。

音楽はコミュニティーを維持するためのテクノロジー

Mariusz S. Kozak(コロンビア大学音楽・音楽理論准教授。『Enacting Musical Time: The Bodily Experience of New Music』著者)