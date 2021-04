電卓だってド派手で行こうぜ！ カシオからネオンカラーの電卓がやってきた

机の上をちょっとカラフルに。

電卓。よく計算をする人はいつも机の上に置いていたりすることでしょう。まあ、電卓ってどちらかというと実用的な面が重要視されがちで、そのデザインについてはあまり取り沙汰されることはないといった印象です。

そんな「縁の下の力持ち」な電卓にも、もっと光を! もっともっと輝くまで!

そう思ったのかどうかわかりませんが、カシオ計算機からもんのすんごくド派手なネオンカラーの電卓「MS-20UC」「JW-200SC」が発売されます。

こちら、文化服装学院の有志により設立された学生ラボ「CULTURAL LAB.」とのコラボレーションから生まれました。なるほど納得。コンセプトは「The Choice is YOURS」。選択はあなた次第っていう意味です。

左2色がMS-20UC。右2色がJW-200SC Image: カシオ計算機

ちょっと小さめの「MS-20UC」はネオンイエローとネオンピンクの2色、ジャストサイズの「JW-200SC」はブラック&ライトブルーとブラック&ネオンピンクの2色となっています。

Image: カシオ計算機

ちなみに、キーのフォントも新たにデザインされています。見やすいしわかりやすい。しかもポップでいいですね。

価格はオープン。5月21日発売予定で、各1,500台限定となっています。うーむ、これは1台買っておきたいな。