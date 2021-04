今年のE3はオンラインで開催！ 2021年6月12日から

おかえり!

コロナ禍によって去年は中止となった、世界最大規模のゲーム見本市、E3。今年はオンラインにて開催されることが発表され、日程も2021年6月12日〜15日に決まりました。

WELCOME BACK! It’s been hard waiting quietly as we got ready for today, but we are thrilled to officially announce our plans for June 12th-15th!



Sign up for updates below & get hyped for the return of the most exciting show in video gaming: #E32021https://t.co/QOa74rVCXB