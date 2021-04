NASAの小型ヘリコプター、火星での2度目のフライトを完了！

初フライトからわずか3日。

火星で人類史上初の動力飛行を成し遂げた NASAの小型ヘリコプター「インジェニュイティ(Ingenuity)」が、早くも2度目のフライトに成功しました!

前回より高く舞い上がり、地面と水平に行ったり来たりする複雑な動きも見せてくれたとのことで、滞空時間は前回よりも長い51.9秒だったそうです。

NASAのジェット推進研究所はTwitterでこのように報告しています。

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2