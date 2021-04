デスクトップPCに生体認証を！ USB接続で使う指紋認証キー

ちょっと取り残された感のあるデスクトップに使おう。

PC周辺機器のKensington(ケンジントン)が、USB接続で使うデスクトップ用の指紋認証キー「VeriMark Desktop Fingerprint Key」を発売しました。これは最大10個の指紋を記憶し、指紋データはPCに残さずこのキーに保存するので安心、というものです。

スマートフォンやノートPCでは指紋認証が当たり前ですが、デスクトップ用は社外品を付けない限り、まだまだ暗証番号に頼っていますよね。生体認証は、パスワードはおろか多要素認証や2重認証よりも安全性が高いのが強み。そしてこのキーには1.2mのケーブルが付いているので、デスクトップから少し離れた場所に置くことができます。

Biometric solutions are essential in effective multi-factor authentications.They do not rely on text or email confirmations, which is the least secure form of standard 2-factor verifications.Click below to learn more ⬇️ #Biometrics#Cybersecurityhttps://t.co/XcIIufmID5