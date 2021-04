1stガンダム、Netflixで実写化。制作はLegendary Pictures

ガンダム、ネトフリに立つ!

アニメ化にも実写化にも意欲的なNetflixが、新たに制作される実写映画版『機動戦士ガンダム』の独占配信を発表しました。実寸大ガンダムの次は、とうとう実写で動くガンダムですか!

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix.