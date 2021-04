どこまで上がる？ 未開封の初期『スーパーマリオブラザーズ』ソフトが最高額の約7,300万円で落札される

世界最古の未開封マリオ。

2020年に11万4000ドル(約1218万円)で落札されたこともある、新品未開封のNES版『スーパーマリオブラザーズ』。それがこの度、HERITAGE AUCTIONSの競売にて66万ドル(約7,300万円)で落札されました。これはゲームソフトの競売での最高額にして、同時に世界記録を樹立することになります。

Price eclipses previous record of $114,000!The finest known copy of the oldest sealed hangtab Super Mario Bros. smashed the previous record for the most ever paid for a video game when it sold for $660,000 in HA's Comics & Comic Art Auction! #WORLDRECORDhttps://t.co/euEvVIUGT1pic.twitter.com/KV6XyudieY