ジェット機みたい！ 環境に優しいカプセル型の電動アシスト4輪自転車｢Podbike｣

『トップガン』のテーマ曲で乗りたい。

透明のドームに包まれ、悪天候でもへっちゃらで、ジェット機のコックピットみたいな電動アシスト4輪自転車「Podbike Frikar e-bike」。これはノルウェー生まれの先進的なデザインですが、あくまで自転車なので、ペダルを漕いで前に進み、駐車時はペダルの逆回転で後退もできたりします。

This car-like bicycle has bright indicator lights for safe riding and can even park upright saving space. 🤓Find more at https://t.co/apvIh9nNK2🎥 @thepodbike#engineeringpic.twitter.com/J8lm8ZNvMk