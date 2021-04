手のひらサイズになった｢Polaroid Go｣。二重露光やセルフタイマーもあるよ

首に掛けていつでもどこでもパシャっとできる!

インスタントカメラのPolaroid(ポラロイド)から、片手に乗るくらいコンパクトになった「Polaroid Go」が登場しました。世界最小のインスタント・アナログカメラとのことですが、角が丸くて玩具みたい。コレまで以上に、どこにでも持ち出せます。

カメラのサイズは、105mm×83.9mm×61.5mmで、重さはフィルムなしだと242g。フィルムも小さく、従来の横幅3.5インチ(約8.9cm)から2.122インチ(約5.4cm)幅になっています。そんなサイズでもちゃんと自動フラッシュとセルフタイマーを搭載し、二重露光ができて自撮り用の鏡でセルフィーを撮ることもできちゃいます。

750mAhバッテリーの充電はUSBで行い、15パックを撮り切る程度まで持ちます。シャッタースピードは1/125~30秒、絞り値はf12とf52、焦点距離は34mm(35mm相当)とのことです。

Meet the Polaroid Go, the world’s smallest instant analog camera and your new portable partner in creativity. Pre-order now, exclusively on https://t.co/uSYVfSuCQa. #PolaroidGOpic.twitter.com/4IoJ2cGBnK