  • NEW
  • CATEGORY
  • TAG
  • FEATURE

    タグ一覧へ

      【楽天・家電FLASH BARGAIN】生活家電が超特価！BOSEやキヤノンなど人気メーカーの商品がお買い得に

      • Buy
      • author メディアジーンメディアコマース
      【楽天・家電FLASH BARGAIN】生活家電が超特価！BOSEやキヤノンなど人気メーカーの商品がお買い得に
      Image: Shutterstock

      こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

      楽天市場では、生活家電が超特価になる月に一度のイベント｢家電FLASH BARGAIN｣を2021年4月7日9時59分まで開催中。

      BOSE・キヤノン・パナソニックなど人気メーカーのお得な商品が多数登場しています。

      なお、以下の表示価格は2021年4月6日（月）9時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。


      【送料無料】ボーズ BOSE QuietComfort Earbuds [トリプルブラック] ワイヤレスイヤホン【新品・並行輸入品】

      【送料無料】ボーズ BOSE QuietComfort Earbuds [トリプルブラック] ワイヤレスイヤホン【新品・並行輸入品】

      30,400円（2021年4月7日9時59分まで）

      【送料無料】キヤノン Canon PowerShot G7 X Mark III デジタルカメラ【新品・並行輸入品・保証付き】(7774) 海外仕様（PAL)(中国語と多言語の言語設定有り)

      【送料無料】キヤノン Canon PowerShot G7 X Mark III デジタルカメラ【新品・並行輸入品・保証付き】(7774) 海外仕様（PAL)(中国語と多言語の言語設定有り)

      79,800円（2021年4月7日9時59分まで）

      I-O DATA モニター 27インチ WQHD ADS非光沢 HDMI×3 DP×1 スピーカー付 3年保証 土日サポート EX-LDQ271DB

      I-O DATA モニター 27インチ WQHD ADS非光沢 HDMI×3 DP×1 スピーカー付 3年保証 土日サポート EX-LDQ271DB

      29,800円（2021年4月7日9時59分まで）

      ゲーミングPC Ryzen7モデル BTOデスクトップパソコン BG-R73700XAS1AS1TWB 【WAR BEAST!!】(基本構成 CPU:Ryzen 7 3700X/メモリ:DDR4 16GB ARGB/SSD:NVMe 1TB/HDD:-/電源:750W 80 PLUS Gold/グラボ:RX5600XT) ゲーミングパソコン 新品

      ゲーミングPC Ryzen7モデル BTOデスクトップパソコン BG-R73700XAS1AS1TWB 【WAR BEAST!!】(基本構成 CPU:Ryzen 7 3700X/メモリ:DDR4 16GB ARGB/SSD:NVMe 1TB/HDD:-/電源:750W 80 PLUS Gold/グラボ:RX5600XT) ゲーミングパソコン 新品

      230,800円 （2021年4月7日9時59分まで）

      CUBOT KINGKONG MINII SIMフリー スマホ 本体 新品 スマートフォン 本体 Android9.0 IP65準拠 2回線同時待受け 海外モデル

      CUBOT KINGKONG MINII SIMフリー スマホ 本体 新品 スマートフォン 本体 Android9.0 IP65準拠 2回線同時待受け 海外モデル

      11,730円 （2021年4月7日9時59分まで）

      【UMIDIGI公式】UMIDIGI A9 Pro スマートフォン本体 SIMフリー 4GB 64GB オクタコア 超広角 4眼カメラ 高速充電 顔/指紋認証 AIビューティ 非接触体温計付き デュアルシム nanoSIM スマホ本体 楽天モバイル対応 ユミディジ 公式 メーカー保証

      【UMIDIGI公式】UMIDIGI A9 Pro スマートフォン本体 SIMフリー 4GB 64GB オクタコア 超広角 4眼カメラ 高速充電 顔/指紋認証 AIビューティ 非接触体温計付き デュアルシム nanoSIM スマホ本体 楽天モバイル対応 ユミディジ 公式 メーカー保証

      16,974円（2021年4月7日9時59分まで）

      【即納】東芝 9V型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー レグザ SD-BP900S【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

      【即納】東芝 9V型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー レグザ SD-BP900S【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

      24,280円（2021年4月7日9時59分まで）

      PowerVision PowerEggX ウィザード版 AIカメラ ドローン 4K自律式カメラ ハンディカメラ 高画質 スマホ 水上離着陸 雨天飛行 リアルタイム録音 オールインワン製品 世界初の一台3役次世代AIドローン

      PowerVision PowerEggX ウィザード版 AIカメラ ドローン 4K自律式カメラ ハンディカメラ 高画質 スマホ 水上離着陸 雨天飛行 リアルタイム録音 オールインワン製品 世界初の一台3役次世代AIドローン

      132,660円（2021年4月7日9時59分まで）

      【家電FLASH BARGAIN掲載商品】KENWOOD ケンウッド CLX-50-B [アーバンブラック] CD/Bluetooth/USBパーソナルオーディオシステム■持ち運び自由【送料無料・一部地域を除く】【CP】

      【家電FLASH BARGAIN掲載商品】KENWOOD ケンウッド CLX-50-B [アーバンブラック] CD/Bluetooth/USBパーソナルオーディオシステム■持ち運び自由【送料無料・一部地域を除く】【CP】

      15,980円（2021年4月7日9時59分まで）

      シャープ アクオス サウンドパートナー ウェアラブルネックスピーカー AN-SS1-W ホワイト【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

      シャープ アクオス サウンドパートナー ウェアラブルネックスピーカー AN-SS1-W ホワイト【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】

      9,200円（2021年4月7日9時59分まで）

      ケンウッド ドライブレコーダー DRV-MR450 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー

      ケンウッド ドライブレコーダー DRV-MR450 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー

      23,500円（2021年4月7日9時59分まで）

      【家電FLASH BARGAIN掲載商品】加湿空気清浄機 ダイキン DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70X-W [ホワイト]【2021年モデル】ツインストリーマを採用した、リビングに最適なハイグレードモデル 【送料無料・北海道・沖縄県を除く】【CP】

      【家電FLASH BARGAIN掲載商品】加湿空気清浄機 ダイキン DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70X-W [ホワイト]【2021年モデル】ツインストリーマを採用した、リビングに最適なハイグレードモデル 【送料無料・北海道・沖縄県を除く】【CP】

      54,500円（2021年4月7日9時59分まで）

      【楽天フラッシュバーゲン】リンナイ ガス衣類乾燥機 はやい乾太くん 業務用 ガス 乾燥機 大型ガス乾燥機 ガス乾燥機 衣類乾燥機 RDTC-80A 乾燥容量8kg 都市ガス 天然ガス 東京ガス 大阪ガス プロパン LP プロパンガス 花粉対策 エコ 省エネ 除菌 スピード乾燥 かんたくん

      【楽天フラッシュバーゲン】リンナイ ガス衣類乾燥機 はやい乾太くん 業務用 ガス 乾燥機 大型ガス乾燥機 ガス乾燥機 衣類乾燥機 RDTC-80A 乾燥容量8kg 都市ガス 天然ガス 東京ガス 大阪ガス プロパン LP プロパンガス 花粉対策 エコ 省エネ 除菌 スピード乾燥 かんたくん

      145,600円 （通常価格213,400円｜2021年4月7日9時59分まで）

      【期間限定200円OFFクーポン付】ダイソン Dyson V7 ORIGIN HANDHELD 最長30分 簡単で清潔なゴミ捨て HH11 MHMO ハンディクリーナー ハンディ掃除機 コードレスクリーナー 掃除機 ミニモーターヘッド コンビネーションノズル スキマノズル プレフィルター

      【期間限定200円OFFクーポン付】ダイソン Dyson V7 ORIGIN HANDHELD 最長30分 簡単で清潔なゴミ捨て HH11 MHMO ハンディクリーナー ハンディ掃除機 コードレスクリーナー 掃除機 ミニモーターヘッド コンビネーションノズル スキマノズル プレフィルター

      21,500円（2021年4月7日9時59分まで）

      【10台限定】三菱電機 2ドア 冷蔵庫 146L マットホワイト 霜取り不要 MR-P15F-W【KK9N0D18P】

      【10台限定】三菱電機 2ドア 冷蔵庫 146L マットホワイト 霜取り不要 MR-P15F-W【KK9N0D18P】

      40,000円（2021年4月7日9時59分まで）

      【10台限定】NC-A57-K パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー ブラック【KK9N0D18P】

      【10台限定】NC-A57-K パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー ブラック【KK9N0D18P】

      19,500円 （10台限定｜2021年4月7日9時59分まで）

      デバイスタイル deviceSTYLE 《基本設置料金セット》CE-8W-W ワインセラー [8本][CE8WW]

      デバイスタイル deviceSTYLE 《基本設置料金セット》CE-8W-W ワインセラー [8本][CE8WW]

      21,800円（2021年4月7日9時59分まで）

      【洗浄機能・充電器付モデル】ブラウン シリーズ5 50-B7000CC お風呂剃り 水洗い 海外対応 髭剃り メンズシェーバー ブルー 洗浄液1個付 BRAUN Series5 ブラウンシェーバー BRAUN Series5 電気シェーバー ブルー 本体 全自動洗浄システム（50-B1000Sの洗浄器セット)

      【洗浄機能・充電器付モデル】ブラウン シリーズ5 50-B7000CC お風呂剃り 水洗い 海外対応 髭剃り メンズシェーバー ブルー 洗浄液1個付 BRAUN Series5 ブラウンシェーバー BRAUN Series5 電気シェーバー ブルー 本体 全自動洗浄システム（50-B1000Sの洗浄器セット)

      11,300円（2021年4月7日9時59分まで）

      ＞＞｢家電FLASH BARGAIN｣アイテム一覧へ

      Source: 楽天市場

        あわせて読みたい

        LATEST NEWS

        GIZMODO REVIEWS

        MORE

        LATEST NEWS

        MORE