【楽天・家電FLASH BARGAIN】生活家電が超特価！BOSEやキヤノンなど人気メーカーの商品がお買い得に

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、生活家電が超特価になる月に一度のイベント｢家電FLASH BARGAIN｣を2021年4月7日9時59分まで開催中。
BOSE・キヤノン・パナソニックなど人気メーカーのお得な商品が多数登場しています。
なお、以下の表示価格は2021年4月6日（月）9時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
【送料無料】ボーズ BOSE QuietComfort Earbuds [トリプルブラック] ワイヤレスイヤホン【新品・並行輸入品】
30,400円（2021年4月7日9時59分まで）
【送料無料】キヤノン Canon PowerShot G7 X Mark III デジタルカメラ【新品・並行輸入品・保証付き】(7774) 海外仕様（PAL)(中国語と多言語の言語設定有り)
79,800円（2021年4月7日9時59分まで）
I-O DATA モニター 27インチ WQHD ADS非光沢 HDMI×3 DP×1 スピーカー付 3年保証 土日サポート EX-LDQ271DB
29,800円（2021年4月7日9時59分まで）
CUBOT KINGKONG MINII SIMフリー スマホ 本体 新品 スマートフォン 本体 Android9.0 IP65準拠 2回線同時待受け 海外モデル
11,730円 （2021年4月7日9時59分まで）
【即納】東芝 9V型 ポータブルブルーレイディスクプレーヤー レグザ SD-BP900S【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】
24,280円（2021年4月7日9時59分まで）
シャープ アクオス サウンドパートナー ウェアラブルネックスピーカー AN-SS1-W ホワイト【送料無料】【KK9N0D18P】【0401FS】
9,200円（2021年4月7日9時59分まで）
ケンウッド ドライブレコーダー DRV-MR450 スタンドアローン型 前後撮影対応2カメラドライブレコーダー
23,500円（2021年4月7日9時59分まで）
【楽天フラッシュバーゲン】リンナイ ガス衣類乾燥機 はやい乾太くん 業務用 ガス 乾燥機 大型ガス乾燥機 ガス乾燥機 衣類乾燥機 RDTC-80A 乾燥容量8kg 都市ガス 天然ガス 東京ガス 大阪ガス プロパン LP プロパンガス 花粉対策 エコ 省エネ 除菌 スピード乾燥 かんたくん
145,600円 （通常価格213,400円｜2021年4月7日9時59分まで）
【10台限定】三菱電機 2ドア 冷蔵庫 146L マットホワイト 霜取り不要 MR-P15F-W【KK9N0D18P】
40,000円（2021年4月7日9時59分まで）
【10台限定】NC-A57-K パナソニック 沸騰浄水コーヒーメーカー ブラック【KK9N0D18P】
19,500円 （10台限定｜2021年4月7日9時59分まで）
デバイスタイル deviceSTYLE 《基本設置料金セット》CE-8W-W ワインセラー [8本][CE8WW]
21,800円（2021年4月7日9時59分まで）
Source: 楽天市場