ゲーミングPCのRAZER、極彩色になる髪染め染料｢Razer Rapunzel Chroma Hair Dye｣を発表！

1680万色に発色するラプンツェルになれる!

PCだけでなく周辺機器を何でもかんでも極彩色に光らせる、ゲーミングPCブランドのRAZERから、この4月1日、髪の毛を極彩色に染める「Razer Rapunzel Chroma Hair Dye」が発表されました。

Razer Chroma RGB for your hair sounds unbelievable, but the future is here. Why not try our Rapunzel AR filter and start getting used to your upcoming new Chroma hairdo? Check out the AR filter and send us your pics, best ones win prizes from us.https://t.co/wvtMkMdMn8pic.twitter.com/IdtrJ0E3Jb