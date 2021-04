Samsungがオリンパスと提携？ 今後Galaxyカメラにセンサーシフト式手ブレ補正が導入されるかも

スマホのカメラは止まることを知りません。

VivoとZeiss、OnePlusとHasselblad。カメラメーカー&スマホブランドの提携が見られる今日この頃ですが、Samsungにもそんな話が…。今後、Galaxy端末のカメラでオリンパスと提携するという噂が聞こえてきました。

Samsung x オリンパスの噂が聞こえてきたのは、今月頭にポストされた情報通のYogeshさんのツイート。

It's not Zeiss, Leica or Hasselblad. Still waiting on more information and getting solid confirmation on this before putting out the camera brand name.