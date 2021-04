運転席に誰もいなかったテスラが木に衝突して、ふたり死亡

フレームしか残ってない…。

テキサス州の当局が、テキサス州のスプリングにて、高級車テスラが木に衝突したのちに激しく炎上。乗っていた男性2人が死亡したことを発表したとヒューストンのテレビ局KPRC2が報じました。

事故による死亡は珍しいことではありませんが、このテスラ、運転席には誰ものっていなかったそうです…。

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.



“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11https://t.co/q57qfIXT4fpic.twitter.com/eQMwpSMLt2