Twitter版クラブハウスことスペース、Android解禁おめでとうございます

あまり使っている人を目視できない機能ではありますが、これでユーザー増えるかしらん?

Twitterがはじめた時間泥棒サービスことライブオーディオ機能の「スペース」(Spaces)。いままで一部のiPhoneユーザーのみβ版のスペースオープンが可能でしたが、ついにAndroid版Twitterにもホスト権限が解禁。フォロワーや他の人々とお話できるスペースを作れるようになりました。

in the last 48h we've added a lot of new android folks to our beta! welcome aboard, we look forward to👂🏽your Spaces!