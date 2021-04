発表イベント直前といえばリーク！ サムスン｢Galaxy Book Pro｣と｢Galaxy Book Pro 360｣のレンダリング画像が出る

発表直前にリークあって当然という最近の風潮。

今月28日に発表会Galaxy Unpackedを予定しているSamsung(サムスン)。そこで発表されると思われる次期ノートPC「Galaxy Book Pro」と「Galaxy Book Pro 360」のレンダリング画像が出てきました。

Here are three of the Galaxy Books expected at Samsung's just-announced April 28th Unpacked: https://t.co/tIw11FfbMzpic.twitter.com/tX1RFriNGg