歴史上、もっとも悪名高い科学者はだれ？

ほとんどの科学者は善人、というか、そう信じたいです。

植物や月、腎臓など科学者たちが研究するものは多種多様。彼らは、日々、実験をしたり、人類の新たな謎を解き明かそうと奮闘しているわけですが、中にはちょっとダークな科学者もいるんです。

たとえば、優生学者、兵器/生物兵器の専門家、企業のお抱え科学者、さらには他の科学者の悪口ばかり言う大量虐殺の専門家(彼らは普通の科学者と変わらないことをしているつもりだと思いますが)など。実は挙げ出したらきりがないほどたくさんいます。

じゃあ、たくさんいる中でも、歴史上もっとも邪悪で極悪非道だった科学者って誰なんでしょう。気になりませんか?

そこで、今回のGiz Asksでは、悪の科学者について調査してみました。と言っても、返ってきた答えはほとんど同じ、もっとも邪悪な科学者はナチスの「死の天使」ことヨーゼフ・メンゲレ博士だ、というものでした。ですが他にも興味深い候補者はいます。

さて、さっそくですが、専門家の意見をぞくぞくと紹介していきますね。

悪の科学者と聞いて思いつくのは、ヘルムート・​ウェイクハム博士ですね。

1959年から1981年まで、タバコメーカーPhilip Morris社の科学分野における最高責任者を務めた彼は、タバコ業界で有名な「doubt is our product(疑いこそが商品である)」の一文を生み出した人でもあります。

また、「タバコを吸わなくても癌になる人はなるし、吸っていても癌にならない人はいる、だから、タバコは癌の原因ではない」という利己的な考えを広めた人物でもありますね。そして、そこから、多くの企業などが「もし、商品が癌の原因になっているのなら、因果関係を再定義してみるといい。癌の原因ではないことが分かるから」という謳い文句を使うようになりました。

これだけでなく、1960年にフィリップ モリス社が純度の高いニコチンを製造し始めた際には、クラック・コカイン(コカインの塊)に対抗するためのクラック・ニコチン(ニコチンの塊)の生成も担当もしていました。

さらに、彼は、歴史上もっとも成功した広告キャンペーンとも言えるMarlboro Man(マルボロマン)の制作にも関わっています。宣伝用の映画によると、火の付いたタバコを「a timeless story of heroic men in a world of freedom(時代を超えて読み継がれる、自由の国で生きたひとりの勇敢な男についての物語)」に変える内容だったようですね。

こうして、ウェイクハムは科学をあまり良くない方向へと持っていってしまいました。フィリップ モリス社は何千万ドルもの資金を研究(遺伝行動学などのタバコ産業にとって有益なものに限られますが)に投資していましたしね。

そんな中、1970年にウェイクハムは ジョセフ・クルマン(フィリップ モリスのCEO)への手紙でこんなことを言っています。「今こそ、その時だ。タバコは病気の元になるという批判を完全に否定できる証拠が必要なんだ。」

というのも、この時、Marlboro Man(マルボロマン)のキャンペーンが訴訟の危機に立たされていたのです。そこで、ウェイクハムはドイツのケルンに巨大な研究施設を立てて、実験をすると決断していたのでした。

しかし、19688年にドイツ政府が「嗜好品」の製造のために動物実験を行うことを禁止したため、施設で働いていた研究者の多くはブルッセル近郊へと追いやられる結果となりましたが。

また、ウェイクハムが残酷だったのは人間に対してだけではありません。これは一例ですが、彼は1969年にアメリカのオーガスタやミシガンにあるFort Custer State Home(精神疾患を抱える人のための施設)の医師、ロナルドR.ハッチンソン博士と手を組んで、ニコチンが不安を和らげるのかを検証する実験を行っています。

この時に実験台となったのはリスザル。まず、ハッチンソンはリスザルの頭蓋骨を開いて電極を入れ、そこから電気パルスで電気ショックを誘発。そして、その後にニコチンを注入し、不安が和らぐか検証しました。

この「shock the monkey(サルを感電させる)」と呼ばれた実験ですが、会社のイメージを守るために、極秘とされました。そのため、実験結果を公のものにする際は、必ずウェイクハムの承諾が必要だったそうです。

加えて、タバコによる死亡について、彼は1976年のイギリスのドキュメンタリー「“Death in the West”(西側の死)」に関するインタビューでこう語っています。映画で取り上げられた、タバコが原因で亡くなったカウボーイについて、「どんなものでも摂取しすぎると死につながる。アップスソースだってそうだ」と。これに対して、アップルソースが原因で亡くなった人はいませんが、と返すと「死にいたるほどアップルソースを食べる人がいないというだけだ!」と反論。

映画は、その後、フィリップ モリス社が自社の評判を下げるものだと、イギリスに弁護士団を送り、裁判においてアメリカを含む全ての国での公開が禁止に。さらに、コピーは全て没収され、製作陣は生涯に渡って映画について話すことを禁じられました。映画の断片はインターネットで見ることができますが、全貌が公開されたことはこれまで一度もありません。

悪とは時に、残酷なほどちっぽけだったりします。例えば、人類史に残るほどの非道な文書は、どこかの官僚が喫煙室でタバコを吸いながら、適当に書いたものかもしれません。連続殺人だって、実際に企てた人物は表には姿を見せず、絶対に自分の手は汚しません。つまり、殺人の裏に絡んでいる人の多くは、裁判にかけられずにすんでいるのです。大量殺人は一人で行えるものでは決してないですからね。

ウェイクハムの話に戻りますが、タバコは年間で50万人ものアメリカ人の死因となっています。ですが、「タバコを吸うかどうかは、あくまでも個人の選択」。 ウェイクハムたちはこうして、様々な事実を隠しながら、タバコの害を個人に押しつけてきたわけですね。

タバコがどれだけ悪なのを測る方法は実はたくさんあります。タバコを一本すうと10分ほど寿命が短くなりますし、アメリカにおいて、喫煙による死者は年間で50万人。さらに全世界で見ると、死者の数はその10倍ほどに。

この大惨事を引き起こした張本人がウェイクハムです。仮に、100万本吸うと亡くなると仮定すると、ウェイクハムが生きた1959-81年の間には、4兆本ものタバコが生産されているので、単純計算して400万人のアメリカ人を殺したということになりますね。

もし、これが「悪」でないなら、何が「悪」なんでしょう。