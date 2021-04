ノイキャンイヤホンにHEPAフィルター、デュアルファン、LEDまで内蔵のハイパーなマスク

SF化した現実にはSF化したマスクを、と。

パンデミックの副産物で、スマホにつながったりするスマートマスクがいろいろ出てます。去年から続くこの波に最近乗ったのが、Black Eyed Peasのラッパーにして、今までもさまざまな(ちょっと独特の)ガジェットを生み出してきたwill.i.amです。

今回will.i.amはHoneywell(ハネウェル)と組んで、「Xupermask」(スーパーマスク、と発音)なるガジェットを打ち出しました。お値段は299ドル(約3万3000円)。HEPAフィルターはもちろんのこと、3段階に調節できるデュアルファン、ノイズキャンセリングイヤホンとマイク、LEDの「Day glow」ライトも搭載し、Bluetooth 5.0対応、マグネットのイヤホンドッキングシステムも入ってます。バッテリーライフは7時間とのこと。あとは専用のウエストポーチも付いてくるし、空港のセキュリティチェックとかでXupermaskを外さなきゃいけないときのために、丁寧にも布製マスクが付属してます。

