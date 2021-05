ギミックいろいろ。レゴからルーカスフィルム50周年記念｢R2-D2｣が登場

ルークのライトセーバーも収納してるぞ!

映画『スター・ウォーズ』を作った、ルーカスフィルムが50周年を迎えるとのことで、その記念にレゴから「R2-D2 #75308」のキットが発売されることになりました。

使われるブロック数は全部で2,314個。その高さは31cmで幅は20cm、奥行きは15cmと結構な大きさ。さらに映画で見たように各所が動いたり、小さなアームなどが飛び出す仕掛けが盛りだくさんなのです。

Need a companion to celebrate #MayThe4thBeWithYou ? Meet the most wanted droid of the galaxy - https://t.co/9kiJNAHw2l pic.twitter.com/Uq9JsACVn1

中央の足はボディーにしまえるようになっており、頭部のパーツは回転。フロントのハッチは開いて頭から潜望鏡が飛び出して回り、頭にはルークのライトセーバーも内蔵しています。

加えて「R2-D2」を紹介するディスプレイ・スタンドと、ルーカスフィルム50周年ロゴが描かれたブロック、さらにはミニフィグ版のチビっ子「R2-D2」もオマケで付いてくるのも嬉しいところです。

Proud to join the celebration of the Lucasfilm 50th anniversary and May the 4th by bringing to life one of the most beloved characters in the galaxy.Stay tuned for a special new LEGO STAR WARS™ construction set to celebrate this amazing milestone! pic.twitter.com/Xkxg5SwY9R