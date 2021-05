基本機能にしてほしい。Gmailのブラウザ拡張機能おすすめ7つ

あ、これ使ってた!

Google(グーグル)はGmailにかなり定期的に新機能を追加していますが、改善の余地も常にあり、サードパーティの開発者たちはその需要を素早く埋めています。ここでは、ネイティブな機能になるべき十分に洗練された強力なブラウザアドオンを7つ紹介します(いつかそうなることを願って…)。

1. Checker Plus for Gmail(Chrome、Edge)

Checker Plus for Gmailは、これまでとはまったく異なる方法で新着メールをチェックします。Gmailのタブを常に開いておくのではなく、ChromeのツールバーにあるChecker Plus for Gmailのアイコンをクリックすると、新着メッセージが表示され、素早く処理することができます。Gmailを起動しなくても、メッセージを既読にしたり、削除したり、受信箱を管理できます。

hecker Plus for Gmail

マルチアカウントに対応しているので、複数のGoogleメールアドレスを管理するのにも適しています。また、このブラウザ拡張機能はカスタマイズ機能も非常に優れており、受信トレイのラベルを表示するかどうかを設定したり、「Do Not Disturb」ウィンドウを設定したり、アドオンウィンドウの外観を変更したりすることができます。

2. Inbox When Ready(Chrome、Edge、Firefox)

ひっきりなしに受信箱にメールが殺到するのではなく、許可した時にだけメールが届くとしたらどうでしょう。メールへの不安やうっとうしさが軽くなると思いませんか?

Inbox When Readyはまさにそれを実現します。このアドオンの主な機能はGmailの受信トレイを完全に隠してしまうというもので、そのシンプルさが素晴らしいですね。

Inbox When Ready

メールを検索したり作成したりはできますが、未読数や新着メッセージに関するアラートが常に表示されるわけではありません。Inbox When Readyは、受信箱を通常どおりに表示するかどうかを管理し、特定の時間にメールをロックしたり、メールを見ることができる合計時間を制限したりするように、拡張機能を設定することができます。

3. Todoist(Chrome、Edge)

Todoistはそれ自体が本格的なアプリですが、そのブラウザ拡張機能も完璧です。グーグルはGoogle Tasksをメールクライアントに統合する努力をしていますが、Todoistのブラウザアドオンはより洗練され、かつより機能的です。

Todoist

Todoist for Gmailの拡張機能は、開いているメッセージのツールバーに新しいボタンを追加し、読んでいるメッセージにもとづいて新しいToDoを素早く追加できます。また、タイトルや頻度など、タスクの設定を編集できます。さらに、Gmailのインターフェイスの右下にあるポップアップボックスからリストにアクセスすることもできます。

4. Boomerang(Chrome、Edge)

BoomerangはGmailでメッセージをスケジュールするための優れたオプションとして、その名を知られています。今ではGmailの基本機能にもスケジュール機能がありますが、Boomerangは未返信メールのリマインダー、メッセージ作成のサポート、受信トレイの一時停止オプションなど、細かな調整や機能を提供してくれるので試してみる価値があります。

Boomerang

Boomerangをインストールして最初に気づくのは、左側にある大きな「受信トレイ一時停止」ボタンです。このボタンを使って、大量に届くメールを止めることができます。また、他の画面にも新しいボタンが追加されているので、ブラウザ拡張機能を使って準備ができるまでメールを非表示にしたり、将来の特定の時間にメールを送信するようにスケジュールできます。

5. Simplify Gmail(Chrome、Edge)

グーグルは通常、ミニマルな美しさを維持していますが、Gmailのインターフェイスが時に乱雑であることは間違いありません。そこで、Simplify Gmailの出番です。その名のとおり、ブラウザ上のGmailの外観を調整して、もっとも重要なものに集中させます。つまり、乱雑な受信箱の中で作業をする際に気が散ることを防いでくれます。

Simplify Gmail

この拡張機能は今は亡きInbox by Gmailの共同設立者の一人がまとめたもので、Inbox by Gmailの視覚的なアイデアを取り入れています。より多くのホワイトスペース、画面上の多くの要素を隠すオプション、会話のためのより良いレイアウト、巧みな背景画像の使用などがあり、必要に応じて簡単にカスタマイズできます。

6. Simple Gmail Notes(Chrome、Edge、Firefox、Safari)

Simple Gmail Notesは、Gmailの受信箱にあるメールメッセージにメモを追加できるシンプルな機能ですが、実際には想像以上に便利な機能です。個々のメールや会話のスレッドにメモを追加できるということは、アイデアや連絡先を見失わずにすむということです。

Simple Gmail Notes

Simple Gmail Notesをどのように使用するかは、あなた次第です。例えば連絡先やクライアント、プロジェクトに関するメモを追加したり、フォローアップメールのリマインダーを設定したりできます。メモはGoogle Driveを使ってデバイス間で同期され、画面上のメモの表示位置やデフォルトの色もコントロールできます。

7. Trocker(Chrome、Edge、Firefox)

グーグルがGmailに追加してほしい便利な機能の1つに、一般的なメール追跡技術にフラグを立ててブロックするオプションです。これらは通常、電子メールに隠された小さなトラッキングピクセルで、送信者はユーザーがいつ、どこでメールを開いたか、さらには受信箱を閲覧するのに使用したアプリを確認することができます。そこで、Trockerの出番です。

Trocker

この拡張機能はあなたの受信箱を注意深く見守り、ピクセルトラッカーの読み込みを阻止し、ピクセルトラッカーが含まれているメールについて警告を発します(トラッキングピクセルは小さなTrockerのイメージに置き換えられます)。おまけに、この拡張機能はほぼすべてのウェブメールアプリで動作するので、オンライン版のOutlookやYahooもカバーしています。