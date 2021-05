｢動物と1対1の武器ナシの戦い｣で勝てると思ってる人、多すぎ。ネズミにすら勝てない理由教えます

動物の倒し方、シミュレーションしてもやっぱりリアルでは勝てないんだって。

動物と1対1で戦って勝てる! 人間はどうやら自分の戦闘能力を過大評価しがちというのが調査でわかりました。例えばアメリカ人の6%があの巨大で獰猛なグリズリー(ハイイログマ)に勝てると回答。8%がゴリラやゾウをやっつけられ、14%がカンガルーを打ちのめせると…。ライオンにも勝てると思っている人も8%いますし、30%の人がワシをとっ捕まえられると思っています。しかもすべての戦いの条件は武器ナシで、ですよ。いやいやいや。ドラマや映画のようにすべての動物に勝てると思っている人が断然多いようです。

What animals do Americans think they could beat in a fight? It doesn't look good for the human race...



🐻 6%