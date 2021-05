ベストセラー本著者がApple入社→社員2千人以上の反対署名で即解雇

いくらFacebookとAppleが戦争状態だからって、よく雇ったなあ。

「カオスなモンキーたち」とシリコンバレーを描いたベストセラーの作者がAppleに採用された途端、「あんな本の著者、なぜ雇うんだ!?」「人物査定はどうなってんの?」とApple社員2000人以上が反対署名!

あっという間にお払い箱になり、ちょっとした話題を振り撒いています。

Antonio García Martínez, a newly hired engineer on Apple’s ads team, is gone from Apple after employee backlash regarding sexist comments he made in his book Chaos Monkeys, company says. Employees have been incredibly angry about his hire and questioned Apple’s hiring practices.

採用から4週間足らずで採用取り消しになったのはAntonio García Martínez氏。ウォール街のゴールドマンサックスでリーマンショックを経験して広告スタートアップに転職し、シリコンバレーで自身も広告スタートアップを立ち上げて元いた会社に知的所有権侵害で訴えられながらもTwitterに買収され、2011~2013年にFacebook広告部門プロダクトマネジャーを務めた人です。

自身の体験をまとめた本(邦題「 サルたちの狂宴」)を2016年に上梓し、Wiredなどにコラムを書いたりしながら悠々自適の印税生活を送っているかのように見えたのですが…。まさかその本が会社復帰の足かせになるとは…。

問題になったのは次のような記述で、SNSでも拡散されました。

ほかにもインドなどの訛りや女子の容姿をバカにする差別表現も随所に散りばめられていたようですよ? 「すべての敵に捧ぐ」という副題とともに、まるでシリコンバレーに喧嘩売るかのような内容で、女子社員からは「女だっていうだけでこんな風に思う男と机並べて働くなんて」といった声も寄せられていました。

「ダイバーシティとインクルージョンを是とするAppleの社風と相容れないものだ」と社員たちは採用見直しを求める嘆願書名を提出。上層部が採用取り消しを決めたのはその数時間後のことでした。はやっ…!

もうシリコンバレーの地は二度と踏めないだろうと言われています。ご~ん。

García Martínez氏は何日か経ってからこんなツイートを流していますよ。

I have thus far maintained my silence on the Apple situation as I've sought to settle things amicably with the company that I admired, and at which I hoped to build the future of ads privacy.



As they however are not maintaining their silence on the matter, neither will I.