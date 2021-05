アップルが携帯ゲーム機に参入する…という噂

本当かな?

任天堂がほぼ独占している携帯ゲーム機業界に、Apple(アップル)が殴り込みをかけるかもしれません。海外リークアカウントは、アップルが「Nintendo Switch風のポータブルハイブリッドコンソール」を準備していると報告しているんです。

Apple, preparing a portable hybrid console, like the Switch



A new AP is being prepared with a new model name, not the Apple A series or M series. It features enhanced GPU performance and ray tracing support. Future games are in negotiation with Ubisoft.https://t.co/K88iSMC4bd