猫は四角の中に座るのが好き。それがたとえ目の錯覚でも

猫も人間のように目の錯覚を起こすんです。

ある女性の飼い猫を使った実験で、猫は箱じゃなくても視覚的に作られた2Dの四角の中にちゃんと座ることがわかりました。この実験で猫の認知能力への理解が少し深まるかも?

トラのような大きな猫科の動物から飼い猫まで、猫ってどうして箱に入るのが好きなのか不思議ですよね。立体の四角い箱でなくても、とにかくただの四角であれば猫はそこに座るのかという実験が数年前SNSで流行りました。床に四角くテープを貼るとペットの猫がスッとやってきてそこにちょこんと座るんですよね。筆者も飼い猫で当時やってみましたが、当然のごとくそこに座ってましたね。四角は猫ホイホイです。

ニューヨーク在住で動物の認知力についてリサーチしているGabriella Smithさんが、ある実験を行ないました。犬の目の錯覚の感受についての講義を受けた後、家に帰ってふとルームメイトの猫を見た時に「猫は箱に入るのがすきだけど、もし床にテープで四角をつくったら目の錯覚を起こしてその四角に入ろうとするのかな?」と思ったことがきっかけだったそう。

この思いつきからしばらくは修士論文で忙しくしていたSmithさん。2020年の5月にやっと論文も終わり、この猫の実験を実行。猫を飼っている科学者たちをこのプロジェクトのために集め、しっかりと研究して論文を書き、動物の学術誌に発表したのです。

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits#CatSquare#CitizenScience#CommunitySciencepic.twitter.com/AXbDttnOGC