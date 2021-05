中国の火星探査機｢天問1号｣、着陸に成功

先週、中国の探査機「天問1号」が無事火星に着陸しました。中国は火星の表面探査に成功する2番目の国となりそうです。

中国の秘密主義的な国家航天局は着陸のタイミングについて数カ月もの間、固く口を閉ざしていました。しかし先週木曜、北京で講義を行っていた中国科学院のYe Peijianさんが、探査機は15日の土曜7時11分に火星の地表に着陸すると明らかにしたのでした。

So here comes the #SevenMinutesOfTerror With Chinese Characteristics.



Tomorrow it is.



According to a source quoting CAST's chief adviser of Interplanetary Exploration Ye Peijian in a conference this morning, Tianwen-1's lander/rover will land on May 14 23:11 UTC! pic.twitter.com/whmiBmPr6N