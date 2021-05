ルーマニアのドラキュラ城、新型コロナウイルスのワクチン接種会場になる

胸に杭、首筋にキバを刺すでもなく、腕に注射を。

ルーマニアのトランシルヴァニアで最も有名な観光地ブラン城。“ドラキュラ城”として知られるこの場所が、新型コロナウイルスの接種会場になっています。

ブラン城は、小説家ブラム・ストーカーが歴史上の人物ヴラド・ツェペシュ公をモデルに『吸血鬼ドラキュラ』を創作した舞台。ここで疫病を予防しよう、というのです。

ここでは5月7日から6月6日までの毎週末、ブラショフ県や保健所、老人ホームと協力してファイザー製のワクチンを接取するキャンペーンを行なっています。予約は不要でワクチンは無料。接種が終わると「ブラン城で接取した」という証明書がもらえるうえ、タダで城内の「中世拷問器具展覧会」が見学できるツアーに参加できるオマケ付きです。

普段は入場料を取りますし、「ドラキュラ城でワクチン打ったぜ!」と自慢ができちゃいますね。

NBC WASHINGTONによると、このキャンペーンはEUが接種人口を急速に増やすための計画の一環で、外国人からの要望で実現したものの受けられるのはルーマニアの住民だけなのだそう。とはいえ、開始からすでに400人以上が摂取を終えたとのこと。毎週金・土・日に城外(お城は小高い丘を登らないといけない)で開催しており、期間はまだあるのでもっと増えそうですね。

A COVID-19 vaccination center has been set up on the periphery of Romania's Bran Castle, which is purported to be the inspiration behind Dracula’s home in Bram Stoker’s 19th-century gothic novel “Dracula” https://t.co/LgaPocCm9R