スペースX社が村を丸ごと買収中

アメリカの小さな村がスペースX社に乗っ取られそう?

スペースX社がアメリカ・テキサス州の小さな村ボカ・チカの不動産を買い占めているそう。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、買収はCEOイーロン・マスク氏の夢であるカンパニータウン(社員が住む町のこと)建設のため。

112区画ほどはすでに買収済みで、社員の居住地域になる予定。同紙の調査によると、住民は何度も不動産の売却を持ちかけられ、手放すか残るかの二択を迫られています。

一連の買収騒動が始まったのはロケット発射場が建設される約2年前の2012年で、2019年からは特に動きが激しくなっています。2019年は同社が人類を月や火星に連れて行く大型ロケット開発の事業を拡大していた時です。

マスク氏は、今年3月のツイートで村全体を合法的に「the city of Starbase, Texas(テキサス州・スターベース市)」にしたいとも。

日本語訳:「the city of Starbase, Texas(テキサス州・スターベース市)」を開発中

現在、ボカ・チカ・ビレッジと周辺地区の住民でスペースX社の非関係者は14人のみ。その中の1人セリア・ジョンソンさんは、所有する不動産の売却を断ると社員から嫌がらせを受けたと証言しています。

2019年に自宅にあった貯水タンクが突然なくなり、数ヵ月後に窓ガラスの破壊や居住地への不法侵入も。この件に関して、会社側は責任は取っていませんが、被害総額を弁償しています。

彼女はインタビューで「スペースX社は初めから好意的ではありませんでした。社員たちは彼らの望みを果たした。それだけです」と言っています。

さらに、同じく住民のブルーマー夫妻は昨年9月に、スペースX社シニアディレクターのデビット・フィンレイからメールで危険ゾーンに入るかもとの警告と共に14万9,700ドル(約1630万円)で自宅売却を持ちかけられています。発射テストでは爆発を伴った失敗が起きているので。

さらに、2004年にボカ・チカ・ビレッジに引っ越したローズマリー・ワークマンさんも、2019年に15万5,700ドル(約1690万円)(時価価値の3倍のため価格交渉は不可との文言付き)での自宅売却を求める手紙を受け取っています。夫妻が断ると、何度も追加交渉を迫られたとのこと。

最終的には同じくシニアディレクターのデビット・フィンレイから電話で21万600ドル(約2290万円)での売却を持ちかけられ、1週間で決断しなければ他の手段にでると言われたそう。これについて同紙はFinlay氏にコメントを求めましたが返信はありませんでした。

ちなみに買収価格ですが。ワークマンさんが雇った査定人によると自宅の価値は19万4,000ドル(約2110万円)ドルと、最初の売却値よりも高値に。だた、キャメロン郡の発表では2019年(スペースX社が売却交渉したとき)は3万4,473ドル(約375万円)、今年は14万1,573ドル(約1540万円)と少々ばらつきが見られます。

加えて、買収には自治体役員も加担しているようで、ボスであるマスク氏に気に入られたい様子。

なんせテキサス州はスペースX社に2000万ドルほどの支援をしており、CEOのマスク氏もそれに応えるように2000万ドルをキャメロン郡の学校に、1000万ドルを最大の都市ブラウンズビル市に寄付をするとツイートしています。

Am donating $20M to Cameron County schools & $10M to City of Brownsville for downtown revitalization. Details to follow next week.